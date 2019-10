Goochelaar Steven waagt opnieuw zijn kans in Belgium’s Got Talent, na derde plaats in 2015 Valentijn Dumoulein

17 oktober 2019

16u05 0 Lendelede Goochelaar Steven Delaere waagt na zijn passage in 2015 voor de tweede keer zijn kans in de talentenjacht Belgium’s Got Talent. Toen werd hij derde. Met een mysterieuze act hoopt hij het minstens even goed of beter te doen dan toen.

Steven imponeerde vier jaar geleden jong en oud door tijdens een van zijn acts in Belgium’s Got Talent de perfecte misdaad op het podium te plegen. Daar betrok hij toen de jury bij. Vrijdagavond herhaalt die geschiedenis zich. “Of toch een klein beetje”, lacht Steven, die van Lendelede afkomstig is, maar tegenwoordig in Gent woont. “Het wordt sowieso een act waarbij ik opnieuw alle juryleden betrek, maar verder wil ik de kijker vooral verrassen. Er is wel een element uit mijn vorige deelname dat terug aanwezig zal zijn, maar wat dat is verklap ik nog niet.”

Over waarom hij nu nog eens zijn kans in het programma waagt is hij duidelijk. “Ik hou van de uitdaging om terug iets op maat van het programma te maken”, klinkt het. “Ik daag mezelf graag uit om nieuwe dingen te bedenken. Het stimuleert me om het nog beter te doen. Verder wil ik goochelen weer positief in beeld brengen. Ik wil tonen dat het een volwaardige kunstvorm is. Veel mensen denken al snel aan een klassieke goocheldoos of aan een kindergoochelaar, terwijl het genre zoveel meer te bieden heeft. Daarnaast biedt het me ook de kans om promotie te voeren voor mijn twee theatervoorstellingen ‘Schijn’ en ‘Illussoirée’.”

Steven is ondertussen voltijds goochelaar. “Ik ben gestopt als pianoleraar en treed vooral op bij bedrijfsevenementen of in culturele zalen. Er was ook het goochelprogramma Trix op Ketnet, dus ik heb zeker niet stil gezeten. De druk ligt nu wel hoger om nog eens aan Belgium’s Got Talent deel te nemen, want ik wil het minstens even goed en graag beter doen dan toen. Gelukkig kan ik de ervaring van vier jaar geleden nu gebruiken om een mooie act te brengen.”

Belgium’s Got Talent is vrijdagavond 18 oktober om 20.40 uur op vtm te zien.