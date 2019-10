Goochelaar Steven Delaere maakt indruk in Belgium’s Got Talent: “Dit is het beste wat ik ooit al gezien heb als jurylid” Valentijn Dumoulein

21 oktober 2019

12u27 0 Lendelede Steven Delaere kwam, zag en overwon vrijdagavond in Belgium’s Got Talent. De van Lendelede afkomstige goochelaar pakte uit met een act waarin de vier elementen een rol speelden en wist zo op indrukwekkende wijze de jury te imponeren. Hij stoot door naar de volgende ronde.

Steven waagde reeds in 2015 zijn kans in het programma en was toen derde. Zijn doel dit keer is duidelijk: winnen. Om dat te doen toverde hij geld uit water voor jurylid Dan Karaty, maakte hij uit vuur een roos voor An Lemmens en een fles wijn uit een ballon voor Stan Van Samang. De jury was vol lof voor zijn zeven goocheltrucs. “Ik snap niet waarom je de vorige keer niet gewonnen hebt”, flapte An Lemmens er uit. “Zijn we ooit al zo met verstomming geslagen geweest?” Ook Dan Karaty was onder de indruk. “Dit is het beste wat ik ooit al als jurylid gezien heb”, klonk het. “Ik geef je de grootste ‘ja’ die je kan krijgen.” Als toemaatje kreeg Steven nog een staande ovatie bij het verlaten van het podium. Afwachten wat dat geeft in de volgende ronde. Bekijk hierboven nog eens zijn auditie.