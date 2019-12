Goochelaar Steven Delaere betrekt Sint in halve finale Belgium’s Got Talent Valentijn Dumoulein

05 december 2019

11u46 4 Lendelede Niet alleen de Sint zal op vrijdag 6 december voor magie zorgen. Wie vrijdagavond op Belgium ’s Got Talent afstemt, krijgt opnieuw een spannende act te zien van goochelaar Steven Delaere. Hij strijdt voor een plaats in de finale en doet daarbij een beroep op de Sint.

De uit Lendelede afkomstige goochelaar woont in Gent en waagde in 2015 al zijn kans in het programma en strandde toen op de derde plaats. Dit jaar wil hij beter doen en hij zit alvast op schema. In de auditieronde verbaasde hij de juryleden met vier adembenemende trucs. Zo toverde hij geld uit water voor Dan Karaty en een fles wijn uit een ballon voor Stan van Samang.

Speelgoed

“De act van vrijdagavond wordt echter weer iets helemaal anders”, belooft Steven. “Ik speel in op het thema van Sinterklaas en krijg van de goedheilig man een stuk speelgoed dat mijn act zal bepalen. Wie wil weten hoe het verder gaat, zal moeten kijken.” Dat Steven in de eerste ronde lovende reacties kreeg doet deugd. “Ik had dat nooit durven dromen, maar het geeft uiteraard wel een boost”, zegt hij. “De mensen spraken me er enorm veel op aan en ook de interesse in mijn zaalshows is aangewakkerd. Ik beloof dat ik er alles aan zal doen om een plaats in de finale te verzekeren.”

Belgium’s Got Talent is vrijdagavond om 20.40 uur op vtm te zien.