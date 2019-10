Globetrotters vieren een halve eeuw op de fiets

Valentijn Dumoulein

24 oktober 2019

14u04 1 Lendelede Wielertoeristenclub De Globetrotters mogen dit jaar vijftig kaarsjes uitblazen. Dat gouden jubileum ging onlangs gepaard met een officieel moment op het gemeentehuis.

Bij de oprichting 50 jaar geleden telde de club 35 leden. Begin jaren 80 was er een terugval tot 13 leden, maar begin jaren 90 nam het aantal leden weer fors toe. Nu zijn het er 72. Sinds 2016 is er ook een damesgroep, al fietsen de meesten in de praktijk samen met de heren. De meeste leden zijn Lendeledenaars of hebben op een of andere manier een band met de gemeente. “Het jongste lid is 14 en het oudste nog steeds actieve lid is Jacques Hanson, die 81 jaar is”, weet burgemeester Carine Dewaele. “Hij fietste alle vijftig jaren van de club actief mee, een unieke prestatie.” Huidig voorzitter is Frans Desmet, bijgestaan door secretaris Steven Ghillemyn en penningmeester Maurits Dehaene. De club fietst jaarlijks van maart tot eind september of begin oktober. De startplaats is het DOC.