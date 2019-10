Gezins- en Welzijnsraad blaast veertig kaarsjes uit Valentijn Dumoulein

28 oktober 2019

16u05 0 Lendelede De Gezins- en Welzijnsraad bestaat veertig jaar en dat werd recent gevierd in zaal Lindelei.

De Raad bestaat vandaag uit vertegenwoordigers van de sociale en culturele verenigingen en organisaties. Er is ook telkens een vertegenwoordiger uit een van de drie scholen. Het dagelijks bestuur komt vijf keer per jaar samen en vier keer per jaar is er een algemene vergadering. Een keer per jaar organiseert ze een infovergadering voor alle bewoners en er staat ook een jaarlijks bezoek naar een sociaal project zoals de Voedselbank op het programma.

De Raad adviseert de gemeente over tal van onderwerpen, gaande van de drugsproblematiek en eenoudergezinnen tot familiaal geweld en inwoners uit hun sociaal isolement halen. Huidig voorzitter is Lia Vandenberghe. Op de viering in zaal Lindelei kwam gastspreker Frans Schotte van de Gezinsbond spreken.