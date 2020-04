Gemeenteraad vindt plaats in GC Den Tap, maar zonder publiek Valentijn Dumoulein

23 april 2020

13u01 3 Lendelede Nadat eerder al de gemeenteraad van maart door de coronacrisis werd geannuleerd, zat verder uitstel er niet in. Daarom zal de gemeenteraad van donderdag 30 april wel fysiek plaatsvinden, maar niet in het gemeentehuis en zonder publiek.

De gemeenteraadsleden zullen verzamelen in gemeenschapscentrum Den Tap. “Omdat we daar de social distancing tussen de raadsleden wel kunnen garanderen”, aldus burgemeester Carine Dewaele (CD&V). “Een fysieke raad drong zich ook op omdat er een nieuw raadslid van de partij Trots op Lendlee de eed zal afleggen en dus was een samenkomst – mits de nodige veiligheidsmaatregelen – wel noodzakelijk.” Op de raad zal Vicky Devreese de eed afleggen. Kimberly Tanghe van Trots op Lendlee verdwijnt uit de raad. Op de agenda prijkt verder ook nog de vernieuwing van het fietspad in de Winkelsestraat.