Gemeente huldigt judokampioen Robbe Demets en wielrenner Alec Segaert Valentijn Dumoulein

29 juli 2019

09u07

Bron: Valentijn Dumoulein 3 Lendelede In de marge van het BK wielrennen voor Nieuwelingen nam het gemeentebestuur ook de tijd om twee andere sportievelingen te huldigen. Judoka Robbe Demets en wielrenner Alec Segaert zetten een topprestatie neer op de Youth Olympics in Baku.

“Robbe behaalde een zilveren medaille in de categorie min 55 kilogram en Alec werd vierde in de tijdrit én in de wegrit”, somt burgemeester Carine Dewaele (CD&V) op. “Daarom kon een huldiging op de sportieve hoogdag die het BK voor Nieuwelingen was niet ontbreken.” De twee jonge sportievelingen werden op het podium gevraagd en kregen na felicitaties een welgemeend applaus van de talrijk opgedaagde Lendeledenaars. “Ook in de toekomst mogen we nog mooie dingen van deze twee jonge inwoners verwachten en we kijken er al volop naar uit. Ze hebben een prestatie neergezet waar we trots op mogen zijn”, besluit de burgemeester.