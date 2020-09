Gemeente blaast nieuw leven in Lendeleedse cadeaubon Valentijn Dumoulein

25 september 2020

12u23 0 Lendelede Vanaf 1 oktober zal het opnieuw mogelijk zijn een Lendeleedse cadeaubon te kopen in het gemeentehuis. Met de herinvoering van de bon wil het gemeentebestuur door corona meer dan ooit inwoners stimuleren om lokaal te kopen.

In het verleden lanceerde Unizo al eens een Lendeleedse cadeaubon, maar in 2019 werd het initiatief stopgezet. De administratieve kost om het systeem toen te beheren bleek te groot en de inkomsten er uit te klein. “Maar door de coronacrisis is er meer dan ooit nood aan initiatieven om de lokale handelaars te ondersteunen”, zegt economieschepen Pedro Ketels (CD&V). “Daarom investeren we nu 10.000 euro om met een nieuwe Lendleebon van start te gaan. We kiezen voor een langdurig project waar nu al ruim 50 handelaars mee op in tekenen. Via onze site kan iedereen opzoeken welke handelaars deelnemen en dat zal nog eens extra duidelijk gemaakt worden aan de hand van een raamsticker en tijdens het Weekend van de Klant op 3 en 4 okober met beachvlaggen aan de deur. Je zal de bon ook bij enkele verenigingen kunnen spenderen. Zo kan je er een deel van je lidgeld of een toegangsticket mee betalen.”

De gemeente zal de bon ook gebruiken als geboortepremie, relatie- of nieuwjaarsgeschenk. Het Sociaal Huis gaat een deel van zijn coronabudget ook besteden aan bons om uit te delen aan bepaalde doelgroepen.

De bon is vanaf woensdag 1 oktober te koop bij de dienst Bevolking in het gemeentehuis. Je kan hem kopen in coupures van 5, 10 of 25 euro. Binnenkort is een overzicht van alle deelnemende handelaars te vinden via www.lendelede.be/lendleebon.