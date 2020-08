Geen Lendelede kermis: “Coronacijfers zijn opnieuw goed, maar we moeten alert en voorzichtig blijven” CDR

05 augustus 2020

19u21 0

De Lendeleedse zomer zal er door de tweede golf van de coronacrisis anders uitzien dan gehoopt. Voorzichtigheid is prioritair voor het gemeentebestuur dat enkele knopen doorhakte omtrent activiteiten. “Rond 21 juli werden we geconfronteerd met een uitbraak in Lendelede. Momenteel zijn de coronacijfers voor onze gemeente opnieuw goed, maar we moeten alert en voorzichtig blijven”, zegt burgemeester Carine Dewaele (CD&V). “Daarom hebben we beslist om Lendelede kermis dit jaar niet te laten doorgaan. We willen vermijden dat mensen uit diverse bubbels bijeen komen en zo ongewild een extra risico op besmetting te weeg brengen. De werkgroep van de Skalulfeesten heeft op eigen initiatief beslist de Skalulfeesten dit jaar niet te laten doorgaan, een moedig besluit dat getuigt van veel verantwoordelijkheidszin. Op het overleg met het comité van Lendlee koerse en de Koninklijke Veloclub Lendelede Sport was er veel begrip voor de annulatie van de kermiswielerwedstrijden. Dagelijks volgen we de cijfers van onze gemeente op, behoedzaam voor een nieuwe opflakkering, klaar om te reageren en dit in overleg met de huisartsen, die heel veel werk verrichten.” De kermis in Lendelede zou normaal plaats gevonden hebben van 21 tot en met 23 augustus.