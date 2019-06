Ga mee in debat over de toekomst van Lendelede VDI

02 juni 2019

14u39

Bron: VDI 0

In het kader van de opmaak van een meerjarenplan voor Lendelede wil het gemeentebestuur ook de mening van zijn inwoners weten. De voorbije maanden viel er reeds een enquête bij 1.400 willekeurig gekozen Lendeledenaren in de bus. Na deze bevraging wil de gemeente op dinsdag 4 juni in gesprek gaan met zijn inwoners.

De gemeente wil onder andere weten wat zijn sterkte en aandachtspunten zijn en welke keuzes de inwoners belangrijk vinden. De gesprekstafels vinden om 19 uur plaats in GC Den Tap in de Pastoor De Beirstraat. Een half uur later gaat de avond echt van start. Om 21.30 uur is er nog een afsluitende druk.

Inschrijven kan via deze link.