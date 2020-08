Frans en Raoul waakten samen liefst 53 jaar aan Lendeleedse schoolpoort Valentijn Dumoulein

16u34 2 Lendelede Het gemeentebestuur van Lendelede heeft gemachtigde opzichters Raoul Rigole en Frans Malysse op gepaste wijze uitgezwaaid. De heren stonden respectievelijk 29 en 24 jaar paraat om kinderen veilig naar school te laten gaan.

Het duo behoorde indertijd tot de eerste lichting gemachtigde opzichters die de verkeersveiligheid aan de Lendeleedse schoolpoort in de gaten hield. “Raoul begon op 11 september 1996 en Frans op 6 mei 1991”, blikt burgemeester Carine Dewaele (CD&V) terug. “We weten allemaal dat het verkeer toeneemt en iedereen haastig is om op zijn werk te raken, maar dankzij jullie was onze schoolomgeving altijd veilig. Jullie stonden in weer en wind paraat voor onze schoolgaande jeugd en hebben vele jongeren zien opgroeien van peuter tot leerling. Je moet het maar doen. Bovendien is niet iedere weggebruiker even begripvol als die even moet stoppen. Dat weten jullie uit ervaring.” Raoul moest wegens omstandigheden stoppen en kon daardoor ook niet op zijn huldiging aanwezig zijn. Frans tekende wel present en mocht een geschenk van de gemeente in handen nemen.