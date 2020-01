Fluvius legt gasleiding aan in Heirweg en Hulstemolenstraat Valentijn Dumoulein

13u57 0 Lendelede Nutsmaatschappij Fluvius is gestart met dringende werken aan de Heirweg en Hulstemolenstraat. Het gaat om de aanleg van een middendruk-gasleiding in de Heirweg waarbij de aansluiting via de Hulstemolenstraat en N36 is voorzien. Tegelijkertijd maakt De Watergroep van de gelegenheid gebruik om in het traject bepaalde leidingen te vernieuwen.

“Het gaat om een onvoorziene taak waar de gemeente nog niet lang geleden van op de hoogte is gebracht”, zegt burgemeester Carine Dewaele (CD&V). De werken hebben impact op het verkeer in de omliggende straten. Het leggen van de leidingen in de Heirweg duurt nog de komende vier tot zes weken, daarna start fase 2 met het leggen van leidingen in de Hulstemolenstraat. Die werken zullen drie weken duren. Meer info over de omleidingen via www.lendelede.be.