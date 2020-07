Films openluchtcinema Car-Watch bekend: van ‘Huisdiergeheimen’ tot ‘Dunkirk’ Valentijn Dumoulein

06 juli 2020

17u54 1 Lendelede Komend weekend kan je op de parking van het D.O.C. in de Alfons Dassonvillelaan in Lendelede genieten van een reeks films in openlucht. Dat gebeurt comfortabel vanuit je wagen. Inwoners konden mee kiezen welke films er aan bod komen en dat programma is nu bekend gemaakt.

De openluchtcinema gaat op vrijdag 10 juli van start. Die avond kan je om 19 uur kijken naar de Franse film ‘Bienvenue Chez Les Ch'tis. Om 22 uur is er de oorlogsfilm Dunkirk, over hoe Britse soldaten tijdens de Tweede Wereldoorlog uit de Franse havenstand geëvacueerd moeten worden.

Op zaterdag 11 juli is er om 16 uur de animatiefilm The Boss Baby, om 19 uur gevolgd door de film Girl. Daarin zien we hoe een jongen de strijd aangaat om een ballerina te worden. Om 22 uur is er de romantische film The Best of Me.

Op zondag 12 juli kan je om 16 uur de animatiefilm Huisdiergeheimen zien. Om 19 uur is er de musical The Greatest Showman met acteur Hugh Jackman en om 22 uur de horrorfilm It, waarin een clown iedereen de stuipen op het lijf jaagt.

Dankzij de versoepeling van de coronamaatregelen kan de gemeente ook beschutte zitplaatsen voorzien voor mensen die zonder auto komen. Iedereen heeft een eigen koptelefoon voor het geluid en krijgt een eigen plaatsje bij zijn of haar bubbel mét een uitstekend zicht op het scherm. Wie toch met de wagen wil komen, kan dat doen.

Inschrijven kan via de webshop van de gemeente. De kostprijs bedraagt 5 euro per persoon. Bij aankomst ontvang je een gevulde Car Watch-bag met drankjes en een versnapering.