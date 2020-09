Filip en Emmelie lanceren webshop Chillstore: “De kinderen vormden de inspiratie voor onze kledinglijn” Valentijn Dumoulein

03 september 2020

15u49 0 Lendelede Iedereen weet dat gaan winkelen met kinderen soms een ramp is, maar daar hebben Lendeledenaars Filip Vandenbroucke en Emmelie Rosseeuw iets op gevonden. Ze lieten enkele hippe slogans die hun kinderen vaak herhaalden op een gamma t-shirts en truien drukken. Het resultaat is een duurzame kledinglijn die via hun nieuwe webshop Chillstore te koop is.

Wie naar de webshop surft, merkt dat kinderen Hannes (15), Maud (13) en Leander (11) er schitteren als model, maar hun betrokkenheid gaat verder dan dat. “We speelden al langer met het idee om een duurzame kledinglijn te ontwerpen, maar het zijn zij die de toffe spreuken hebben ontworpen die op die kledij prijkt”, zegt mama Emmelie, die in het dagelijks leven verpleegkundige in AZ Delta is. “De communicatie tussen jongeren verloopt anders en ze gebruiken vaak woorden die volwassenen niet in de mond nemen”, vult papa Filip aan. “Zo zegt een van de zoons regelmatig ‘I am me’ of ‘Chill papa’. Ideaal om op shirts of truien te kleven, dachten we.” Op die manier ontstond de Chillstore van het koppel, met ook kledij die spreuken draagt als ‘But first, Chill’, ‘Chill pwr’ en ‘Ello’. “Ze geven daarmee een boodschap van onthaasting, maar zijn niet lui”, zegt Filip. “De jeugd van tegenwoordig is geëngageerd en is nog meer dan ons bezig met de toekomst en het klimaat. Daarom vonden we het belangrijk onze kledij ook duurzaam te maken.”

Ecologisch of organisch

Dat aspect neemt het koppel heel serieus. “Elk van onze producten is ecologisch of organisch”, zegt Emmelie. “Onze leveranciers worden gecontroleerd door externe organisaties, die hen normen en objectieve criteria opleggen op sociaal, ethisch en milieuvlak”, zegt Emmelie. “We hebben certificaten die dat zwart op wit aantonen. We redden de wereld er niet mee, maar we dragen er wel ons steentje toe bij. Op die manier willen we kinderen en jongvolwassenen, de doelgroep waar we op mikken, verantwoordelijkheid voor de toekomst mee geven. We hopen dat onze collectie daartoe kan inspireren.”

Die collectie bestaat uit t-shirts,sweatshirts en hoodies, maar op termijn kunnen er ook andere kledingstukken bij komen. “We denken er ook over na rugzakken en laptoptassen in het gamma op te nemen, maar willen dit enkel doen als er een duurzame manier bestaat”, aldus Emmelie. Bestellen kan via www.chillstore.be.