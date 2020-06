Fietspad in Winkelsestraat krijgt heraanleg Valentijn Dumoulein

16 juni 2020

16u37 0 Lendelede Het fietspad in de Winkelsestraat krijgt een opwaardering. Oppositiepartij N-VA vraagt of er bij de werken ook oplichtende markeringen aangebracht kunnen worden.

De gemeente Lendelede raamt de kosten voor de renovatie op 443.012 euro. Daarvan is er 320.788 euro ten laste van de gemeente. De rest is voor rekening van de nutsmaatschappijen. N-VA wil oplichtende markeringen en vroeg dat ook op de gemeenteraad. “Dit vooral omdat ’s avodns de lichten uitgaan en deze oplichtende signalisatie het fietspad duidelijker en veiliger kan maken”, aldus Marnic Vandenbroucke. Raadslid Jan Gheysen vroeg bijkomend of er van de werken gebruik kon worden gemaakt om de bovengrondse nutsleidingen van elektriciteit en kabel ondergronds te plaatsen. Schepen Bernard Fonteyne repliceerde dat er geen offerte is voor aangevraagd omdat de kosten te hoog zouden oplopen.