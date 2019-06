Fervente motorrijder (56) sterft na roekeloos inhaalmanoeuvre tegenligger Lieven Samyn

03 juni 2019

16u21

Bron: eigen berichtgeving 0 Lendelede Langs de Rijksweg (N36) in Lendelede is zondagavond bij een zwaar ongeval motorrijder Jean-Pierre Meyfroidt (56) uit Desselgem (Waregem) overleden. De gepassioneerde motard werd gegrepen door de Mercedes van een 50-jarige Lendeledenaar die een roekeloos inhaalmanoeuvre over een volle witte lijn uitvoerde. Zijn passagier filmde een deel van de dolle rit.

Een luide doffe knal en secondenlang gepiep van gierende banden. Iets voor 22u deden die twee geluiden de buurtbewoners van de Hulstemolenstraat en de Harelbeeksestraat in Lendelede opschrikken. Velen hadden door het warme weer nog hun raam of deur openstaan. “Lang twijfelen dat er opnieuw een zwaar ongeval op de Rijksweg was gebeurd, moesten we niet”, klinkt het bij een buurtbewoner. “Op het wegdek lag een levenloze man, enkele minuten later snelden MUG, brandweer en politie toe.” De N36 bleef vier uur lang voor alle verkeer afgesloten.

Het dodelijk slachtoffer bleek Jean-Pierre Meyfroidt uit Desselgem te zijn. Hij deed na een bezoekje aan zijn moeder Francine Vermeulen uit Hulste (Harelbeke) nog een ritje op zijn motor Guzzi MGX-21 – een krachtige cruiser voor echte liefhebbers van gezapige motorritten. “Hij wàs dan ook een echte motorliefhebber”, vertelt een neef. “Hij was alleenstaand en genoot met volle teugen van zijn motor en vele rondritten met zijn motorvrienden. Die Guzzi had hij pas in november gekocht. Apetrots was hij er op. Spijtig dat door zo’n ongeval een abrupt einde aan zijn leven komt. En dat terwijl hij zelf niets fout deed.”

Uit het onderzoek van de verkeersdeskundige die door het parket was aangesteld bleek dat Jean-Pierre zelf reglementair aan het inhalen was maar werd gegrepen werd door de Mercedes van Thijs D. (50) uit Lendelede. Die reed aan hoge snelheid en voerde over de volle witte lijn van Kuurne richting Lendelede een inhaalmanoeuvre uit. Na de klap tolde de Mercedes nog verschillende keren in het rond. Een meterslang rem- en schuifspoor van de banden op het wegdek is nog altijd de stille getuige van het ongeval. Thijs D. en zijn passagier werden na het ongeval zelf ook naar het ziekenhuis overgebracht. Hij bleek op de koop toe teveel gedronken te hebben. Het parket trok zijn rijbewijs onmiddellijk voor vijftien dagen in.

Het stukje Rijksweg tussen Kuurne en de Hulstemolenstraat in Lendelede was de voorbije 3,5 jaar al drie keer het decor van zware, dodelijke ongevallen. Op oudejaarsdag 2015 stierven Rosa Parmentier (85) en haar echtgenoot Frans Van Moerkerke (85) uit Waregem toen hun wagen frontaal werd aangereden door een tegenligger. In maart 2018 overleefden twee werkmakkers uit Gent een fout ingeschat inhaalmanoeuvre niet. En, o ironie, amper enkele kilometers verderop op de Rijksweg richting Izegem belandde de dochter van Jean-Pierres broer Gino uit Emelgem (Izegem) eind april 2016 na een avondje uit met haar wagen in de gracht. Haar partner Nico Verfaillie (36) overleefde toen dat ongeval ook niet.

Om de verkeersveiligheid langs de Rijksweg in Lendelede te verhogen kwam al een verkeersgeleider op de middenberm zodat verkeer richting Izegem niet meer aan hoge snelheid zou kunnen inhalen, de snelheid op de gewestweg daalde al van 90 km/u naar 70 km/u, er kwam een ovonde en aan de verkeerslichten op het kruispunt met de Hulstemolenstraat is een flitspaal geïnstalleerd. “Er zijn inderdaad al veel inspanningen geleverd”, beaamt burgemeester Carine Dewaele, die zondagnacht ook zelf eens poolshoogte kwam nemen. “Maar de vaststelling blijft dat er nu al 5 doden in 3 jaar zijn gevallen. Daarom heb ik maandagochtend al aangedrongen op een vergadering met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Om ter plaatse nog eens te bekijken of er nog extra maatregelen mogelijk zijn.” “Inhalen volledig onmogelijk maken door een middenberm te plaatsen, is de enige oplossing”, is de buurt alvast overtuigd.