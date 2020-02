Even paniek op boerderij nadat stof onder mestmachine vuur vat Alexander Haezebrouck

21 februari 2020

14u20 0

Op een tuin- en landbouwbedrijf langs de Kortrijksestraat in Lendelede was vrijdagmiddag omstreeks 12 uur even paniek nadat er brand was ontstaan onderaan een mestmachine. De brandweer snelde massaal ter plaatse, het probleem was zo goed als onmiddellijk opgelost. Stof dat onderaan de mestmachine lag, had vuur gevat. Uiteindelijk raakte niemand gewond, ook de machine zelf bleef grotendeels gevrijwaard.