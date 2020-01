Erfpachtovereenkomst Hoeve Vercaemer stopgezet Valentijn Dumoulein

27 januari 2020

14u25 0 Lendelede De gemeente heeft de erfpachtovereenkomst met de vzw Bik (tegenwoordig de vzw ’t Alternatief – nvdr.) voor het gebruik van Hoeve Vercaemer langs de Kuurnsestraat stopgezet.

Een verrassing is dat niet. Vorig jaar sloopte de gemeente de hoeve Vercaemer nog omdat ze te bouwvallig was geworden. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de vzw Bik (Buurtinitiatieven Kuurne) er een sociaaleconomisch project zou uitbaten. Zij waren eerst van plan de hoeve te renoveren, maar die plannen bleven aanslepen. Daarop besloot de gemeente het heft zelf in eigen handen te nemen. De 19e eeuwse hoeve renoveren bleek door haar bouwvallig staat niet langer mogelijk, maar de gemeente is wel van plan om van de site een ontmoetingsplaats voor verenigingen, scholen, individuen en andere organisaties te maken. “We voorzien daar 1 miljoen euro voor”, liet burgemeester Carine Dewaele (CD&V) in december nog in onze krant optekenen. “Natuurbeleving staat er centraal en ook de mogelijkheid tot horeca wordt bekeken. Of het een nieuwbouw wordt of een renovatie van de bestaande infrastructuur moet verder onderzoek uitwijzen.” De beëindiging van de erfpachtovereenkomst is nog een administratieve uitloper van het hele dossier.