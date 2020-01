Eenrichtingsverkeer in Langemuntelaan door judotornooi Valentijn Dumoulein

10 januari 2020

15u40 0 Lendelede Op zaterdag 11 en zondag 12 juni organiseert judoclub Cobra een tornooi in sporthal Steuren Ambacht. Daar worden vijfhonderd deelnemers verwacht. Om de verkeersdrukte in de buurt tot een minimum te beperken geldt er dit weekend eenrichtingsverkeer in de Langemuntelaan.

Op zaterdag is er een tornooi voor de U9, U11 en U13. Op zondag is dat het geval voor de U15 tot de U21 en de +21. Zaterdag worden er 300 deelnemers verwacht, op zondag 200. Voor de gelegenheid is er eenrichtingsverkeer vanuit de Winkelsestraat richting Heulsestraat. Wie vanuit de Heulsestraat komt, moet uitzonderlijk omrijden via het Dorpsplein. Op die manier kunnen de vele bezoekers en deelnemers veilig aan één kant van de straat parkeren.