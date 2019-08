Eenmalige reünie La Cuenta blikvanger

op Skalulfeesten Valentijn Dumoulein

23 augustus 2019

13u53

Bron: VDI 0 Lendelede Dit weekend is er niet alleen kermis in het dorp, maar zijn er ook de jaarlijkse Skalulfeesten. Hét evenement wordt een reünie van de Limburgse band La Cuenta, die er drie jaar geleden mee ophield.

De Skalulfeesten vinden plaats op de Oude Gemeentekoer bij jeugdhuis Skalul en zijn aan hun 37ste editie toe. Op vrijdag 23 augustus spitst de programmatie zich vooral op jongeren toe. Op de affiche prijken deejays 2KG Hoofdvlees, Veste en Gud Vibez. Het thema van de avond is ‘helden’.

Op zaterdag is er om 14.30 uur een van de laatste optredens van The Ghost Rockers, van de gelijknamige reeks van Studio 100. ’s Avonds is er de eenmalige reünie van La Cuenta. Zij waren er al bij de allereerste editie van de Skalulfeesten en zijn in de loop der jaren meerdere keren terug geweest. Drie jaar geleden zijn ze gestopt, maar voor de Skalulfeesten maken ze nog eens een uitzondering. Die avond is er ook muziek van Mister T, Radio Spandex en DJ Thönder.

Zondag is er een beerpongtornooi en een afterparty met Kev’n Kartch en DJ Overgank ft. Coulibaly.

Een combiticket voor leden van het jeugdhuis kost 15 euro. Niet-leden betalen 17 euro. Een ticket voor vrijdag kost in vvk 5 euro en add 8 euro. Zaterdag betaal je 12 in voorverkoop en 15 euro aan de deur.

Meer info via www.skalulfeesten.be.