Een zomer lang speelplezier met Jakkedoe Valentijn Dumoulein

09 juli 2019

14u16

Bron: Valentijn Dumoulein 0 Lendelede Ouders die hun kroost in de vakantie willen ravotten, kunnen hen inschrijven bij speelpleinwerking Jakkedoe. De speelpleinwerking loopt deze maand nog tot en met 19 juli. Ze hervat op 12 augustus en loopt tot einde op 30 augustus.

Inschrijven voor een dagje bij Jakkedoe gebeurt met een badge. Door het in- en uitscannen van de badge is er een duidelijk overzicht van wie nog op het speelplein aanwezig is. Je kan je kind daarvoor registreren op www.lendelede.be/webshop. Daarna kan je langskomen bij de jeugddienst op gratis je badge op te halen. Dat kan door een afspraak te maken via jeugddienst@lendelede.be. De kostprijs bedraagt 2 euro.

Picknick

Voor een gewone speelpleindag moet je niet op voorhand inschrijven. Dat geldt wel voor speciale activiteiten, zoals uitstappen of kookdagen. Dat kan enkel via de webshop. Voor een uitstap brengen kinderen hun picknick mee. Een halve dag kost 3 euro, een voor- en namiddag 6 euro en een hele dag (dus inclusief middagverblijf) 8 euro.

Dagschema

Kinderen kunnen vanaf 7.30 uur bij de speelpleinwerking terecht. Vanaf 9.30 uur is er een verzamelmoment, met drankje, koekje en de voorstelling van het programma. Om 13 uur is er inschrijving voor de kinderen die in de namiddag aankomen en om 14 uur start een activiteit. Om 16 uur is die ten einde, maar kinderen kunnen nog afgehaald worden tot en met 17.30 uur.

In tegenstelling tot in heel wat andere gemeentes is er in Lendelede geen tekort aan animatoren. Er is zelfs een reservepool, met dank aan de lokale Chiro.

Een overzicht van de speciale activiteiten vind je terug op https://www.lendelede.be/nieuws/speelplein-jakkedoe-zomer-2019.