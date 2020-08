Digitale dj-sets verzachten geschrapte Skalulfeesten Valentijn Dumoulein

19 augustus 2020

13u03 0 Lendelede Om de geschrapte Skalulfeesten en het kermisweekend in Lendelede toch wat te compenseren, organiseert jeugdhuis Skalul pakt op vrijdag- en zaterdagavond enkele digitale dj-sets.

Komend weekend zal de geschiedenisboeken ingaan als de eerste zomer zonder Skalulfeesten sinds 1987. Toch blijven de organisatoren niet bij de pakken zitten. “Omdat we dit weekend niet zomaar kunnen laten voorbij gaan, pakken we uit met twee Lendeleedse toppers”, laten ze weten. “Vrijdag kun je vanaf 19.30 uur een dj-set van Herman Héuning volgen op onze Facebookpagina. Op zaterdagavond is het dan de beurt aan dj Gud Vibez. Zet alvast je favoriete drankjes koud en nodig je bubbel van vijf uit om er samen een spetterend weekend van te maken.”

Het jeugdhuis ziet door de annulatie heel wat inkomsten wegvallen. Om toch iets te verdienen, kun je voor twee euro een festivalbandje kopen dat normaal zou uitgedeeld worden aan wie een ticket had gekocht. Dat kan via deze link. Betalen kan via overschrijving op BE23 9793 3589 0591. Van zodra ze beschikbaar zijn, zal de werkgroep ze ronddragen.