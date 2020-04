Dieven stelen olijfbomen aan broodjeszaak Tapabro Valentijn Dumoulein

13 april 2020

12u49 0 Lendelede Het voorbije weekend zijn dieven aan de haal gegaan met twee olijfbomen aan de ingang van broodjes- en pastabar Tapabro op het Dorpsplein. De bomen hingen vast met zware metalen kettingen, maar die werden doorgeknipt. Uitbater Rinus Vandewalle roept mensen die iets gezien kunnen hebben op hem iets te laten weten.

“Ik kwam zondagochtend aan in de zaak om mijn bestellingen klaar te maken en met grote pijn moest ik vernemen dat mijn twee grote olijvenbomen gestolen zijn”, aldus Rinus. “Ik vind het erg jammer dat ik dit moet mee maken in mijn beginjaren. Zeker in deze coronaperiode, waar we als horeca al hard moeten vechten om te overleven. Wie iets gehoord of gezien heeft, kan me altijd iets laten weten op 0497/82.52.24. De dieven moeten minstens met twee geweest zijn, want het waren behoorlijk zware bomen. Helaas zijn er geen camera's in de buurt, daarom doe ik een oproep naar getuigen. Bij de politie kunnen we door de coronamaatregelen pas dinsdag een aangifte gaan doen.”

Tapabro is ondertussen wel gestart met thuisleveringen. Het volledige aanbod staat op www.tapabro.be .