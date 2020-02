Dierenactivisten houden ‘kalkoenwake’ aan Volys in Lendelede Valentijn Dumoulein

28 februari 2020

01u30 0 Lendelede Activisten van dierenrechtenorganisaties Animal Rights en All for Animals hebben donderdagnacht actie gevoerd aan de poorten van kalkoenslachterij Volys in Lendelede. Ze hielden er een vreedzaam protest tegen het dierenleed dat gepaard gaat met het consumeren van vlees.

“We vragen aandacht voor het verborgen dierenleed in de kalkoenenindustrie”, zegt woordvoerster Els Van Campenhout. “Jaarlijks worden in ons land meer dan 720.000 kalkoenen geslacht. We gaven de dieren een laatste blijk van mededogen voor ze het slachthuis binnen gingen”. De activisten brachten de dieren in beeld en vertoonden de actie ook live op sociale media. In samenspraak met de politie werden aankomende vrachtwagens even gestopt en kregen de activisten de tijd om afscheid van de dieren te nemen. “De rit naar het slachthuis is de eerste en laatste keer dat deze dieren de buitenlucht voelen en kunnen inademen tijdens hun korte leven”, aldus Els.

18.000 kalkoenen

Vorig jaar zijn volgens cijfers van Statbel bijna 730.000 kalkoenen gedood voor vlees. In totaal ging het in 2019 om de productie van meer dan zeven miljoen kilogram vlees. Bij Volys worden wekelijks 16.000 tot 18.000 kalkoenen gedood. “Met deze actie focussen we op de hallucinante hoeveelheid dieren die dagelijks het leven laten in de meest gruwelijke omstandigheden”, besluit Els.

Animal Rights organiseert regelmatig wakes en protestacties aan vleesverwerkende bedrijven. Eind januari was dat nog het geval bij Westvlees in Westrozebeke. Begin maart volgt er een nieuwe actie in Ruiselede.