Deelnemers voor lokale ‘Buren bij Kunstenaars' gezocht Valentijn Dumoulein

23 juni 2020

13u42 0 Lendelede Dit najaar is er geen West-Vlaamse editie van ‘Buren bij Kunstenaars’ omdat de organisatoren naar een andere formule zoeken. Als alternatief organiseren verschillende gemeentes wel nog een eigen versie van de kunstenroute langs lokaal talent. Wie wil deelnemen, kan zich nu inschrijven.

De lokale ‘Buren bij Kunstenaars' in Lendelede vindt op zaterdag 17 en zondag 18 oktober plaats. Wie creatief is met schilderen, beeldhouwen, keramiek, fotografie, street-art, kunstsmeden, bloemensierkunst of meubeldesign kan zich inschrijven om zijn werk met andere creatievelingen te exposeren. De expo zal plaatsvinden in Den Tap. Inschrijven en info via cultuurdienst@lendelede.be of 0478/87.01.93.