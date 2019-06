De Talententuin doet mee aan Rode Neuzendag VDI

21 juni 2019

13u46

Bron: VDI 2 Lendelede Basisschool Sint-Vincentius, die vanaf 1 september De Talententuin zal heten, doet mee aan de Rode Neuzendag. Aan die actie voor het goede doel van VTM, HLN, Q-Music en Belfius doen al meer dan 1.100 scholen mee.

Waar de vorige jaren de focus lag op het mentaal welzijn van jongeren, verruimt de goeddoelactie die dit jaar naar het mentaal, fysiek en sociaal weerbaarder maken van jongeren in Vlaanderen. Hoogtepunt van de actie wordt een grote slotshow op 29 november.

Om die problematiek onder de aandacht te brengen, roept de Rode Neuzen Dag dit jaar zoveel mogelijk scholen op om acties te organiseren. In Lendelede doet de Talententuin dus mee. “Vier jaar terug zijn we op school gestart met een werkgroep ‘positief schoolklimaat’ omdat we de nood voelden bij de leerlingen, leerkrachten en ouders om te werken aan een fijne schoolomgeving waar ieder kind zich ‘uitgedaagd’ voelt en waar iedereen zich goed ‘in zijn vel’ voelt”, vertelt directrice Marie Maertens. “Ons gezamenlijk doel is het welbevinden van eenieder te verhogen.

Babbelbox

“Een aantal acties werden op poten gezet : er kwam een ‘speelhuisje’ waar spelmateriaal kan uitgeleend worden om de speeltijden zinvol en spelenderwijs te laten verlopen. Er werd onder meer een leerlingenraad opgericht waarbij alle leerlingen via echte verkiezingen een naam voor deze raad konden kiezen. De verkozen leerlingen kregen een stem in het reilen en zeilen van de klas- en schoolorganisatie. Zo kwam ‘de Babbelbox’ tot leven.Onze grootste troef, de prachtige speeltuin, werd het schooljaar rond meer in gebruik genomen om iedereen wat meer speelmogelijkheden te geven. Die groene oase zorgt voor de nodige rust tijdens een drukke schooldag.”

Elk hun eigen talent

“Komend schooljaar nemen we opnieuw een vliegende start met een nieuwe naam voor onze school: De Talententuin. We willen verder blijven inzetten op de ontplooiing van al onze kinderen met elk hun eigen talenten. We zien dan ook het Rode Neuzenproject voor scholen als een meerwaarde naar onze toekomstig acties op kind- en schoolniveau toe. Het team van leerkrachten en de werkgroep staan alvast te popelen om hiermee aan de slag te gaan. Vanaf september staan we opnieuw klaar om iedereen een positief schooljaar te bezorgen. En zeg nu zelf, een optreden van Niels de Stadsbader of K3 zou toch wel de kers op de taart zijn voor al onze leerlingen, niet?”