Dames met sportbeha rijden ererondje

op Lendlee Koerse Valentijn Dumoulein

28 augustus 2019

15u06

Bron: Valentijn Dumoulein 3

Net voor de start van Lendlee Koers mochten enkele dames in naam van lingeriezaak Ohlala een ererondje rijden op het parcours. Dat ging niet onopgemerkt voorbij, want ze deden dat in een sportbeha, uiteraard om promotie te maken voor de zaak. Ze gooiden snoepjes uit en hadden veel bijval bij het publiek. Op 3 en 10 september zijn er bij Ohlala ook ‘Boobcamps’, speciale workouts in een ‘secret garden’ bij de zaak zelf.