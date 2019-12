Dagverzorgingscentrum De Maretak opent de deuren



Valentijn Dumoulein

17 december 2019

13u49 15 Lendelede Sinds deze week heeft Lendelede er met De Maretak een dagverzorgingscentrum bij. Dat bevindt zich onder de asisstentiewoningen De Schakel en het deelt de ruimte met het cafetaria van woonzorgcentrum Aksent.

“Er was al langer vraag naar een dagverzorgingscentrum in Lendelede en we zijn blij dat we daar nu een antwoord op kunnen bieden”, vertelt coördinator Kathy Vandepoele, die samen met drie medewerkers voor de dagelijkse werking instaat. “Naast een hoofdruimte beschikken we hier ook over een rustruimte met twee bedden. Bezoekers die wat vermoeid zijn, kunnen daar op elk moment wat rusten.”

Aangepast vervoer indien nodig

In het dagverzorgingscentrum staan dagelijkse opvang, begeleiding, het onderhouden van sociale contacten en een zinvolle dagbesteding centraal. Er worden ook verpleegkundige en hygiënische diensten aangeboden. “De dienstverlening richt zich vooral op ouderen met of zonder fysieke hulpvragen en ouderen met dementie”, weet Kathy. “De Maretek is toegankelijk voor zowel Lendeledenaren als mensen buiten de gemeente. We werken samen met de vzw Comforté van de Groep Ubuntu om aangepast vervoer aan te bieden voor wie dit nodig heeft. “De activiteiten variëren van bak- en spelmomenten tot beweging en dans. De naam De Maretak staat dan weer voor een plaats waar jong en oud elkaar de hand kunnen reiken.” Momenteel maken er al vier personen gebruik van de diensten van het centrum, maar de capaciteit ligt op vijftien personen. De Maretak is open van maandag tot vrijdag, van 8.30 tot 16.30 uur. Meer info via 051/30.13.28 of socialedienst@seniorenzorglendelede.be.