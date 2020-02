Cultuurtrofee gaat naar grafisch kunstenaar Robin ‘Rhymezlikedimez’ Velghe: “Hip, modern en vernieuwend” Valentijn Dumoulein

16 februari 2020

14u13 2 Lendelede Hij maakt onder zijn artiestennaam ‘Rhymezlikedimez’ de mooiste grafische werken voor Amerikaanse hiphopsterren en die prestatie heeft Robin Velghe zondag de Cultuurtrofee van de gemeente Lendelede opgeleverd.

Robin (26) groeide op in Lendelede, maar bleef na zijn studies Beeldende Vormgeving, specialisatie illustratie, in Gent wonen. Hij begon animaties en afbeeldingen voor lokale hiphopper Woodie Smalls te maken, maar via Instagram raakte zijn werk ook bekend bij wereldsterren als Anderson Paak, Bruno Mars en Wiz Khalifa. Vijf lokale verenigingen nomineerden hem dit jaar unaniem als kandidaat voor de Lendeleedse Cultuurtrofee. “Ik ben enorm fier dat ik deze trofee krijg in Lendelede. Hier zijn mijn eerste tekeningen gepubliceerd, als affiches voor de fuif van de chiro en de Skalulfeesten. De erkenning doet dan ook echt deugd. Ik ben blij dat ik van mijn hobby mijn beroep heb kunnen maken.”

Glamourachtige kleuren

“Robin zegt dat hij Lendelede niet vergeten is, maar ook wij zijn hem niet vergeten”, zegt cultuurschepen Pedro Ketels. “Dat hij op zo’n jonge leeftijd de trofee ontvangt, bewijst dit. Hij staat vanaf nu op een lijst met enkele prestigieuze namen, waaronder schilder José Vermeersch. Het werk van Robin weerspiegelt ook de tijdsgeest, want hij maakt gretig gebruik van de kracht van sociale media. Het doet me bijzonder genoegen dat het kunstgenre dat hij beoefent in aanmerking voor de trofee komt: hip, modern en vernieuwend. Hij maakt speels gebruik van de identiteit en symbolen van de Westerse consumptiecultuur en eenvoudige herkenbare gestileerde figuurtjes met glamourachtige kleuren. Ongetwijfeld is dit Amerikaanse avontuur voor Robin slechts een begin van een bloeiende carrière.” Robin ontving als bekroning een sculptuur van Raf Decoene.