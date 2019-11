Crelem Bakeries neemt Vermaut’s Boerenbrood over Valentijn Dumoulein

18 november 2019

13u34 0 Lendelede Bakkerijgroep Crelem Bakeries uit Dilsem-Stokkem neemt sectorgenoot Vermaut’s Boerenbrood uit Lendelede over.

Vermaut’s Boerenbrood bestaat sinds 1898 en vond sinds 2015 onderdak bij de internationale diepvriesbakkerijgroep Diversi Foods, maar zal voortaan dus onder de vlag van Crelem Bakeries varen. Dat bedrijf is leverancier van dagvers brood en banket aan de retail- en voedseldiensten in ons land. Het bedrijf heeft productiesites in Heusden-Zolder en Asse. Met Vermaut’s Boerenbrood komt daar nu een productievestiging met 130 werknemers in West-Vlaanderen bij. Het Lendeleedse bedrijf is vooral bekend voor zijn op steen gebakken broden en de koffiekoeken en het bladerdeeggebak van het merk Vanmarcke.

Crelem Bakeries behoort tot de groep van de Limburgse ondernemersfamilie Cretskens. Het bedrijf kende de laatste jaren een sterke groei en realiseert momenteel een omzet van 50 miljoen euro per jaar. Er werken meer dan 260 mensen. “Omwille van deze sterke groei moesten we dringend op zoek naar extra productiecapaciteit”, zegt Geert Coppieters, algemeen directeur van Crelem Bakeries. “Dankzij deze overname beschikken we nu onmiddellijk over extra productielijnen. Bovendien bevinden we ons zo ook dichter bij onze klanten in Oost- en West-Vlaanderen, wat voor dagvers brood en gebak zeer belangrijk is.” De overname gaat op 7 januari 2020 officieel in.