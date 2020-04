Coronavirus treft ook woonzorgcentrum Aksent Valentijn Dumoulein

17 april 2020

12u01 0 Lendelede Woonzorgcentrum Aksent in Lendelede bleef lange tijd gespaard van het coronavirus, maar nu zijn er toch enkele besmettingen opgedoken.

De besmettingen kwamen aan het licht toen enkele inwoners van een bepaalde afdeling symptomen begonnen te vertonen. “Daarna hebben we de hele afdeling preventief getest en daaruit blijkt dat er toch wat besmettingen zijn”, zegt directeur Erik Vande Walle. “Slechts enkele mensen hebben het zwaar te pakken, maar het overgrote deel vertoont weinig of milde klachten. We hebben nu een cohort-afdeling opgericht om hen van de andere inwoners gescheiden te houden en hen van de beste zorgen te voorzien. Ook enkele personeelsleden zijn door het virus getroffen en rusten nu thuis verder in quarantaine uit.” Uit respect voor de privacy van de inwoners wil het woonzorgcentrum niet zeggen om hoeveel besmette mensen het gaat. “Maar we hebben het gevoel dat de situatie voorlopig onder controle is. Het is nu toch al enkele dagen rustig”, besluit de directeur.