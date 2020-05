Chiro Ilse wil nieuwe tent winnen (en u kan helpen door te stemmen) Valentijn Dumoulein

06 mei 2020

18u34 0 Lendelede Ook de meisjes van Chiro Ilse voelen de gevolgen van de coronacrisis. Niet alleen ligt de werking stil, maar er komt ook geen geld in kas door het schrappen van allerlei evenementen. Zo hebben ze geen budget om een nieuwe tent te kopen en dus doen ze mee aan een wedstrijd. U kan helpen door op hen te stemmen.

“Vorige zomer hebben we op onze jaarlijkse bivak pech gehad”, opent leidster Lotte Spillebeen. “Onze enige tent is toen door een windhoos weggeblazen en helemaal vernield. Een nieuwe tent aankopen kost heel wat geld en omdat we heel wat activiteiten hebben moeten afgelasten door het coronavirus (ons jaarlijks eetfestijn, de aspi-fuif, de appelverkoop en zomerbar Barra De Verano) hebben we beslist om aan een wedstrijd deel te nemen om een nieuwe tent te winnen. Hiervoor hebben onze leden heel veel tekeningen gemaakt voor Woonzorgcentrum Aksent. Deze zijn we met 2 leidsters op een creatieve manier gaan afgeven i. We hebben er heel wat bewoners mee blij gemaakt.

Dankzij dit mooie gebaar is onze foto dan ook geselecteerd door het bedrijf T-event , dat tenten verhuurd en verkoopt aan jeugdbewegingen, om deel te nemen aan het verloop van de wedstrijd. Om de wedstrijd te kunnen winnen hebben we natuurlijk heel wat likes nodig.”

Stemmen op Chiro Ilse kan via deze link: https://www.facebook.com/photo?fbid=3704513519620708&set=a.3704399906298736