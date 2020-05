CD&V en N-VA kibbelen over oprichting corona-werkgroep: “Historische kans op samenwerking gemist” Valentijn Dumoulein

03 mei 2020

15u27 0 Lendelede Meerderheidspartij CD&V en oppositiepartij N-VA staan lijnrecht tegenover elkaar over de oprichting van een werkgroep om de coronacrisis te bestrijden. Of hoe zelfs in deze tijden politieke meningsverschillen de bovenhand halen.

Burgemeester Carine Dewaele (CD&V) somde enkele initiatieven rond de coronacrisis op in Lendelede, van een afhaalsysteem voor de bib en het uitlenen van keukenpersoneel aan het door corona getroffen woonzorgcentrum Aksent tot het opbellen van 75-plussers en het ter beschikking stellen van mondmaskers aan de inwoners.

“De bestaande werkgroep is een vergeetput die enkel de wind uit de zeilen moet halen van kordaat bestuur. Het is nu tijd voor daden. Marnic Vandenbroucke (N-VA)

Startbudget

Toch ontbreekt het de gemeente volgens N-VA aan daadkracht om de coronacrisis goed aan te pakken. “De problematiek stond zelfs niet op de agenda van deze raad, hadden wij niet in een bijkomend punt om de oprichting van een werkgroep gevraagd”, foetert raadslid Marnic Vandenbroucke. “Ook in de verslagen van het college vonden we tot nu toe niet voldoende en verregaande voorstellen terug. Daarom willen we een werkgroep oprichten en stellen we onder andere voor om een startbudget van 50.000 euro te voorzien om de crisis de baas te kunnen. We pleiten ook voor een verenigingenfonds en extra subsidies voor middenstandsorganisaties en een tussenkomst voor de aankoop van laptops voor kwetsbare gezinnen.”

“Dit ging een historische kans zijn om over de partijgrenzen heen en wars van politieke spelletjes deze crisis te beteugelen. Burgemeester Carine Dewaele (CD&V)

“Vergeetput”

CD&V verwijst naar een reeds bestaande werkgroep, waar ook vertegenwoordigers van allerlei raden, politie en de zorg advies mogen aan geven. “Alle politieke partijen zijn welkom om daar deel van uit te maken”, aldus burgemeester Dewaele. N-VA weigert dat voorstel. “Die bestaande werkgroep is een vergeetput die enkel de wind uit de zeilen moet halen van kordaat bestuur”, meent Marnic Vandenbroucke. “Het is nu tijd voor daden. We zeggen ook niét dat er enkel maar politici in die werkgroep welkom zijn. Ons agendapunt heeft tenminste concrete voorstellen. Die integraal inslikken en in uw werkgroep stappen betekent ook dat we totaal geen garantie hebben wat de timing en te nemen beslissingen betreft.”

CD&V betreurt de houding van N-VA. “Dit zou een historische kans zijn om over de partijgrenzen heen en wars van politieke spelletjes deze crisis te beteugelen.” Wat het financiële voorstel van N-VA betreft, is CD&V duidelijk. “We zouden makkelijk voor sint kunnen spelen, maar wat ben je er mee als je dan twee jaar later de belastingen moet verhogen? We staan nog maar aan het begin van de crisis. Je lost dit niet op door een paar giften, maar door een ruimer plan, waar we volop mee bezig zijn.”

Trots op Lendlee ontgoocheld

Oppositiepartij Trots op Lendlee denkt er het hare van. “Vandaag ben ik ontgoocheld in onze gemeentepolitiek”, zegt fractieleider Francis Bonte. “Iedereen zegt dat politiek niet mag spelen maar toch werd geen vergelijk gevonden. Met Trots op Lendlee hebben we alles geprobeerd om eruit te geraken, maar het mocht niet baten. Wij willen nog altijd onze verantwoordelijkheid opnemen en zoeken hoe we tot een compromis kunnen komen.”