Cabaratier Karel Declercq brengt ‘coronaconcert’ voor senioren Valentijn Dumoulein

22 maart 2020

16u42 0 Lendelede De senioren van woonzorgcentrum Aksent in Lendelede kregen zaterdagnamiddag een verrassingsbezoekje van de Izegemse cabaretier Karel Declercq. Niet in het rusthuis, want daar is alle bezoek door de coronacrisis nog steeds verboden, maar in de binnentuin. Daar bracht hij een ‘coronaconcert’ met slager Roger Lefevere van ’t Worstje, in zijn vrije tijd een begenadigd drummer.

“Het is onze manier om de zorgverleners in het woonzorgcentrum te bedanken voor hun goed diensten”, zegt Roger. “We kozen voor Lendelede omdat mijn ouders hier vroeger nog gewoond hebben en we zijn altijd tevreden geweest over hoe ze met de senioren omgaan. Daarom vonden we het wel fijn om in deze tijden eens een ‘coronaconcertje’ te gaan spelen. Karel is mijn buurman en zag dat idee meteen zitten en zodoende zijn we zaterdagnamiddag naar hier getrokken.” Het duo speelde een reeks covers. Ze begonnen met ‘You’ll Never Walk Alone’. Daarna passeerden ook hits van Frans Bauer en Willy Sommers de revue. De senioren genoten met volle teugen van het muzikale optreden.