Burgemeester spreekt Lendeledenaren moed in: “We kunnen samen deze uitdaging aan” Valentijn Dumoulein

20 maart 2020

10u52 0 Lendelede De Lendeleedse burgemeester Carine Dewaele heeft in een videoboodschap haar inwoners moed ingesproken. In een korte video erkent ze dat de coronamaatregelen van iedereen inspanningen vragen en dankt ze meteen ook de mensen uit de zorgsector voor hun dappere werk.

“Er is veel verbondenheid en dat sterkt mij in het idee dat we allen samen deze uitdaging aankunnen. Hou moed en zorg voor elkaar”, besluit de burgemeester.