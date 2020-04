Burgemeester bedankt in tweede videoboodschap de bevolking: “Coronamaatregelen goed opgevolgd” Valentijn Dumoulein

02 april 2020

Burgemeester Carine Dewaele (CD&V) heeft via sociale media een tweede videoboodschap verspreid. Daarin neemt ze de tijd om de inwoners van Lendele te bedanken omdat ze de coronamaatregelen op het eerste zicht goed opvolgen. Ze geeft ook enkele tips mee omtrent de heropening van het containerpark en het initiatief Lendelede Helpt.

De burgemeester begint met iedereen te bedanken voor zijn inzet om de maatregelen te respecteren. “Uit het dagelijks verslag van de politie blijkt dat de Lendeledenaren die goed opvolgen”, zegt ze. Verder staat ze nog eens stil bij het initiatief Lendelede Helpt, waarvan er volgende week een flyer in elke Lendeleedse brievenbus valt. De gemeente zoekt nog steeds vrijwilligers die kunnen helpen waar ze willen. Ze staat ook stil bij de medewerkers van het Sociaal Huis die 75-plussers opbellen en bij de heropening van het containerpark op dinsdag 7 april. Tijdens de openingsuren zal er ook eenrichtingsverkeer in de Langemuntelaan gelden. Op het einde van de boodschap is er zelfs een welgemeend applaus van de burgemeester voor haar inwoners.



