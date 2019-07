Bruno Mars, Wiz Khalifa, Anderson .Paak... Ze zijn dol op het tekentalent van Robin (25): “Mijn idolen zijn plots fan van mijn werk” Valentijn Dumoulein

14u52 0 Lendelede Bij ons kan hij nog over straat lopen zonder te worden aangeklampt, maar online wordt Robin Velghe (25) - alias Rhymezlikedimez - druk gesolliciteerd door muzikale wereldsterren als Wiz Khalifa, Bruno Mars en The Game. De naar Gent uitgeweken Lendeledenaar maakt in de Verenigde Staten indruk met zijn vooral door hiphop geïnspireerde tekeningen en animaties. “Mijn idolen zijn plots fan van mijn werk.”

Al van kindsbeen af was Robin Velghe met een kleurpotlood te spotten. “Er bleef geen blad leeg”, zegt hij. “Zonder dat ik het besefte, ben ik daar al mijn hele leven mee bezig. Zo maakte ik animaties op Post-it-blokjes door op elk blad iets te tekenen en die vlug na elkaar te laten draaien. Later experimenteerde ik in PowerPoint door slides snel na elkaar te laten passeren. Het was iets wat ik graag deed en waar ik bedreven in raakte, maar ik had nooit durven dromen dat ik er later voltijds mee bezig zou zijn.”

Grafische opdrachten

Toen het tijd was voor hogere studies, koos Robin bijna als vanzelfsprekend voor de Luca School of Arts in Gent. Daar behaalde hij zijn diploma Beeldende Vormgeving, specialisatie Illustratie. “Via grafisch kantoor Eugene & Louise, waar ik nog stage heb gelopen, kreeg ik mijn eerste grafische opdrachten aangeboden”, vervolgt hij. “Zij hebben me enorm veel geleerd over animatie. Daaruit groeide later mijn eigen project Rhymezlikedimez, vernoemd naar een een nummer van de Amerikaanse rapper MF Doom.”

Geen toeval: als er iets opvalt in het werk van Robin, is het wel de liefde voor hiphop en rap. “Dat genre ligt me het meest en dan is het logisch dat je daar mee gaat experimenteren”, klinkt het. “Zo maakte ik in het begin illustraties voor albums of artiesten die ik goed vond. Ik visualiseerde het gevoel dat een song bij me teweegbracht. In de hoop dat mijn werk een grotere weerklank zou vinden, plaatste ik die tekeningen dan op Instagram.”

Met succes, want niet veel later klopten de Belgische hiphopper Woodie Smalls en K1D bij Robin aan en daar vloeide een eerste samenwerking uit voort. “Ik maakte grafisch werk voor hun merchandising en ontwierp de cover van een album”, blikt Robin terug. “Niet veel later vroeg het Canadese onlineplatform Montreality om de intro en outro voor hun YouTube-filmpjes te maken en zo ging de bal internationaal aan het rollen. Plots kreeg ik telefoon uit New York. Atlantic Records, een van de grootste labels van de Verenigde Staten. Of ik een animatiefilmpje voor hun rapper Lil’Uzi Vert wilde maken. Toen wist ik toch even niet meer waar ik het had. Zo’n groot platenlabel en hun artiesten leken altijd zo onbereikbaar, dus ik stond ervan versteld dat ik er plots contact mee had.”

Videoclip voor Anderson .Paak

Dé opdracht van de grote doorbraak volgde vlug: het maken van de videoclip ‘Lyk Dis’ voor de Amerikaanse rapper Anderson .Paak. “Ze vroegen me voor een clip van drie minuten, een opdracht waar ik met een team van vier mensen 4,5 maanden aan heb gewerkt”, zegt Robin. “Dat heeft wel wat indruk gemaakt, want daarna werd ik overspoeld met opdrachten. Zo maakte ik een animatiefilmpje bij een remix van Bruno Mars en Cardi B en onlangs heb ik wat covers voor een dynamische speellijst van Apple Music afgewerkt.”

De erkenning bleef dan ook niet uit. “Het gaf een onbeschrijfelijk gevoel als iemand als Tyler, The Creator (Amerikaanse rapper en producer, red.) via Instagram plots een ‘like’ gaf aan een tekening die ik van hem maakte. De idolen naar wie ik opkeek, zijn plots fan van mijn werk. Een heel gekke ervaring.”

‘Neen’ tegen Erykah Badu

Ondertussen is Robin al door tal van (hiphop)sterren benaderd. Maar doordat zijn werk veel tijd in beslag neemt, heeft hij al opdrachten moeten weigeren.

“Met spijt in het hart, maar wie eerst bij me langskomt, krijgt als eerste de kans. Ik wil ook de tijd nemen voor mijn werk en ik wil er zeker van zijn dat mijn visie overeenkomt met die van een artiest. Zo heb ik helaas al neen moeten zeggen tegen soul-, hiphop- en R&B-legende Erykah Badu en ook rapper Wiz Khalifa heeft even moeten wachten voor ik een korte animatie kon maken voor een van zijn nieuwe nummers.”

Miami Art Week

Het grafische werk van Rhymezlikedimez opende ook al deuren naar de kunstwereld. Op vraag van een Amerikaanse kunsthandelaar schilderde hij op doek en was het resultaat te bezichtigen tijdens de Miami Art Week en Art Palm Beach. “Een bizarre ervaring”, noemt de jonge graficus het. “Hier loop ik als nobele onbekende over straat. In de Verenigde Staten staan ze in een galerij bewonderend naar mijn werk te kijken en lig ik in de bovenste schuif bij enkele hiphopgrootheden. Gelukkig kan ik dat allemaal wat relativeren.”

Van hiphop tot pop

Ziet hij zichzelf verder nog werk maken buiten het hiphopgenre? “Het ligt me natuurlijk het meest, omdat de passie voor die muziek er is. Maar ik luister naar heel wat andere genres”, zegt hij. “Rock zegt me bijvoorbeeld niet zo veel. Maar ondertussen heb ik wel al iets voor Bruno Mars gedaan, die toch meer pop brengt. En er is ook even contact met singer-songwriter Angus Stone geweest rond zijn project ‘Dope Lemon’.”

Eigen cartoonserie

Robin legt momenteel ook de laatste hand aan een opdracht voor Nike, maar toch lonkt er nog iets anders en veelbelovend om de hoek. “Er lopen gesprekken over een eigen cartoonserie, al zitten die nog in een heel vroege fase. Het ligt in het verlengde van mijn clips met Rhymezlikedimez. Ik mik op enkele speciale afleveringen, maar wil het enkel doen als het goed gedaan kan worden. Verder droom ik ervan om ‘designer-toys’ of een kledinglijn te kunnen ontwerpen, maar zonder daarbij mijn grafisch werk te laten vallen dat ik nu al doe. We zien wel wat de toekomst brengt.”