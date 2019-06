Broer kotmoordverdachte voor rechter na slagen aan echtgenote Alexander Haezebrouck

17 juni 2019

19u21 0 Lendelede Ali M. (26), de oudere broer van kotmoordverdachte Muhammad M. (20) moest zich maandag verantwoorden op de rechtbank in Kortrijk omdat hij tot twee keer toe zijn echtgenote heeft geslagen.

Ali M. (26) uit Lendelede sloeg zijn vriendin een eerste keer op 14 april 2017 tijdens een discussie. Hij sloeg en schopte haar tegen de grond. Ook op 6 augustus vorig jaar kon hij zijn handen niet thuis houden. “Het koppel is wel nog altijd samen en zijn vrouw stelt zich ook geen burgerlijke partij”, pleitte zijn advocate. “Hij is in 2015 gevlucht naar België en heeft geen makkelijk leven achter de rug. Ali M. werd in december vorig jaar al eens veroordeeld voor het folteren van een man. Hij was te weten gekomen dat zijn echtgenote een affaire had met de man, waarna hij en enkele familieleden de man naar een studentenkot in Kortrijk lokten. Daar namen ze zijn gsm af, sloegen ze hem talloze keren, bewerkten hem met een mes en dwongen hem om alcohol te drinken en pikante pepers te eten. Het slachtoffer moest zich ook uitkleden en zijn belagers sneden zijn haar af. Ali M. werd toen veroordeeld tot een gevangenisstraf van achttien maanden, waarvan acht maanden effectief en een geldboete van 8.000 euro waarvan 4.800 euro effectief. Nu riskeert hij nog eens een gevangenisstraf van vijf maanden en een geldboete van 400 euro. Vonnis op 17 juli.