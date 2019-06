Brandwondenpatiënt Davy rijdt Mont Ventoux op: “Ouders stonden op top te wachten” Valentijn Dumoulein

21 juni 2019

13u32

Bron: Valentijn Dumoulein 7 Lendelede Davy Verroken (37) is er in geslaagd om met negen andere brandwondenpatiënten de Mont Ventoux op te fietsen. Dat deden ze met de Stichting Brandwonden om aandacht te vragen voor de problematiek waarbij brandwondenslachtoffers op weinig tot geen tegemoetkoming van het Riziv en de ziekenfondsen kunnen rekenen.

Davy liep zijn brandwonden in 2015 op bij een ongeval met een hoogspanningscabine. Sindsdien volgden er talloze operaties. De Stichting Brandwonden vroeg hem om samen met lotgenoten de Mont Ventoux te beklimmen en woensdag ging hij die uitdaging aan. “Ik kreeg daarbij hulp van mijn buddy Michael Dewulf”, vertelt Davy. “We hebben er drie uren over gedaan en met elkaars steun is het gelukt. We moesten wel twee keer verplicht stoppen omdat het te warm werd. De thermometer wees dertig graden aan. Omdat mijn borstkas bij het ongeval helemaal verbrand raakte, kan ik moeilijk zweten en dus moest ik me op een andere manier laten afkoelen.”

Davy genoot met volle teugen. “Het was een fikse inspanning, maar ik heb er immens van genoten”, zegt hij. “Met dank aan mijn buddy, maar ook met de steun van mijn ouders. Zij stonden op de top op mij te wachten. Een mooi moment.” Dinsdag kreeg de hele ploeg nog nieuwe truitjes met daarop hun namen. Donderdag genoten ze nog na in Avignon en vrijdagavond vertrekken ze terug naar huis.