Brandweer rukt uit voor probleem met boiler VHS

15 juli 2020

18u16 0 Lendelede In een woning die momenteel verbouwd wordt langs de Gentsestraat in Lendelede, ontstond woensdag kort voor de middag plots een steekvlam aan een boiler. De brandweer repte zich ter plaatse.

Blussers van vier verschillende posten van de hulpverleningszones Fluvia en Midwest rukten rond 11.30 uur naar de Gentsestraat in Lendelede. Ze hoefden echter geen liter bluswater te verbruiken. De steekvlam die ontstaan was aan de boiler, verdween zo snel ze was gekomen. Er brak geen brand uit. De blussers deden een grondige controle, stelden de boiler buiten werking en reden weer naar de kazerne.