Boetes met uitstel voor vader en zoon voor slagen Alexander Haezebrouck

10 april 2020

14u17 0 Lendelede Een 70-jarige man en zijn 47-jarige zoon uit Lendelede zijn veroordeeld tot voorwaardelijke boetes omdat ze een allochtoon hadden geslagen. Ze dachten dat de man wou inbreken bij een familielid. De vader en de zoon zeiden dat ze de man alleen in bedwang hielden tot de politie er was.

Op 15 augustus 2019 was er een familiebijeenkomst bij de 70-jarige man in Lendelede. Toen de kleinzoon naar huis ging, passeerde net een man van allochtone afkomst voorbij hun huis. De kleinzoon wandelde naar huis en had het gevoel dat de man hem achtervolgde. Hij volgde hem ook toen hij naar zijn huis wandelde in een doodlopende straat. Eens thuis belde de kleinzoon zijn familie op. Die kwam ter plaatse en er ontstond een vechtpartij waarbij het slachtoffer enkele slagen kreeg. “Maar we hebben hem helemaal niet geslagen”, zei de zoon tegen de rechter. “Ik heb hem alleen vastgenomen, zodat hij niets meer kon doen. Mijn vader heeft een steen uit zijn handen geslagen waarmee hij dreigde op mij te slaan.”

Het hele incident was gebaseerd op een misverstand. “Het slachtoffer was pas enkele maanden geleden komen wonen in Lendelede en kende zijn weg nog niet goed”, zei het openbaar ministerie. “Hij dacht via die straat sneller thuis te kunnen zijn.” Vader en zoon zijn nu veroordeeld tot voorwaardelijke boetes van 320 en 400 euro. Het slachtoffer stelde zich geen burgerlijke partij.