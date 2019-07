BNP Paribas Fortis sluit kantoor in Lendelede VDI

24 juli 2019

13u01

Bron: VDI 0 Lendelede BNP Paribas Fortis gaat zijn kantoor op het Dorpsplein 14 sluiten. Op 23 augustus verhuist het kantoor naar de Meensesteenweg 206 op de Bosmolens in Izegem. Ook de bankautomaat verdwijnt.

Sinds 1 juli is het loket al gesloten. Tot 23 augustus wordt er nog op afspraak gewerkt. In het nieuwe Izegemse filiaal kan je aan het onthaal terecht op maandag, woensdag en vrijdag van 9 tot 12.30 uur en ook op afspraak buiten de onthaaluren. Dat kan via het nummer 051/33.53.80.

Het verdwijnen van de bankautomaat betekent niet dat er geen geld meer kan worden afgehaald in de gemeente. Zo heeft KBC er één in de Izegemsestraat 18, ligt de ING-bank met automaat om de hoek in de Kasteelstraat 25 en vind je Belfius op het Burgemeester Vandemaeleplein. Er is ook nog een bankautomaat van Argenta in de Winkelsestraat 44.