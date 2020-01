Bib open voor blokkende studenten Valentijn Dumoulein

15 januari 2020

12u17 1 Lendelede Om hogeschool- en universiteitsstudenten de kans te geven in alle rust hun examens voor te bereiden, zetten zowel het DOC als de bib hun deuren voor hen open.

Zo staan zowel het eerste klaslokaal in het DOC in de Alfons Dassonvillelaan 3 als de bib in de Alfons Dassonvillelaan 5 ter beschikking van studenten. Je kunt er terecht op maandag van 14 tot 19 uur, op dinsdag van 16 tot 19 uur, op woensdag van 4 tot 19 uur, op donderdag en vrijdag van 16 tot 10 uur en op zaterdag van 9.30 tot 12 uur.