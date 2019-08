Beweging.net houdt Graag Traag-actie aan schoolpoort Valentijn Dumoulein

30 augustus 2019

15u22

Bron: Valentijn Dumoulein 0 Lendelede De ouders en kinderen van basisschool De Talententuin (voorheen Sint-Vincentius) mochten donderdagavond al eens naar school voor wat praktische afspraken. Aan de schoolpoort kregen ze van leden van Beweging.net de kenmerkende Graag Traag-affiche overhandigd. Op die manier wil de vereniging aandacht vragen voor aangepaste snelheden in een schoolomgeving.

“Het is een jaarlijkse traditie om de Graag Traag-affiches onder de Lendeleedse bevolking te verspreiden, maar dergelijke acties zijn nog steeds nodig”, vertelt Nico Parmentier. “We willen ze dan ook op zoveel mogelijk plaatsen in de gemeente zien opduiken. Op latere data zijn er nog acties gepland in het kader van de veiligheid van kinderen. Onder andere aan de demotuin in de Stationsstraat stond een standje waar mensen de affiche konden krijgen.