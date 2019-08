Bestuurster slipt in gracht na uitwijkmanoeuvre Alexander Haezebrouck

24 augustus 2019

14u04 0

Langs de Hulstsestraat in Lendelede is zaterdagmiddag omstreeks 12 uur een bestuurster in de gracht geslipt. De vrouw reed in de richting van de Rijksweg toen ze na een flauwe bocht de gracht in slipte nadat ze moest uitwijken. De hulpdiensten snelden ter plaatse en konden de bestuurster vlot uit haar auto helpen. Ze werd uit voorzorg afgevoerd naar het ziekenhuis voor een medische check-up. Door het ongeval kon het verkeer een tijdlang niet passeren in de Hulstsestraat.