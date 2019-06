Bestuurder ramt twee auto’s en gaat overkop Alexander Haezebrouck

17 juni 2019

16u25 0 Lendelede Een 64-jarige bestuurder richtte in de nacht van zondag op maandag een ravage aan in de Emiel Neirynckstraat in Lendelede. Hij ramde twee geparkeerde auto’s en kwam uiteindelijk met zijn voertuig op zijn dak terecht. De bestuurder werd gewond afgevoerd maar verkeert niet in levensgevaar.

De bestuurder kwam zondagnacht iets voor middernacht vanuit de Rijksweg de Emiel Neirynckstraat ingereden. Daar verloor de 64-jarige bestuurder de controle over zijn stuur. Hij botste tegen twee geparkeerde auto’s, ging overkop en kwam uiteindelijk op zijn dak tot stilstand. De hulpdiensten snelden ter plaatse en bevrijdden de man uit zijn netelige situatie. Hij werd afgevoerd naar het ziekenhuis in Izegem maar verkeert niet in levensgevaar. De 64-jarige bestuurder had gedronken en reed vermoedelijk ook veel te snel. Door het ongeval was de Emiel Neirynkstraat een tijdlang volledig afgesloten voor het verkeer.