Bergkapel, Achille Delaerepad en Abeelbospad zijn nieuwe straatnamen

04 juni 2019

09u00

Lendelede Op de gemeenteraad zijn drie nieuwe straatnamen definitief goedgekeurd. Het gaat om straten die deel uitmaken van de nieuwe verkaveling Bergkapel, tussen Kuurnse- en Heulsestraat.

De langste straat in de verkaveling zal Bergkapel heten. Een verwijzing naar de nabijgelegen kapel wat verderop. Het Achille Delaerepad wordt de verbindingsweg tussen de Kuurnsestraat en de Bergkapel. Die verwijst naar de gelijknamige missionaris die in Canada actief was. Daar lag hij aan de basis van de Oekraïens-Griekse katholieke kerk. Het Abeelbospad is de derde straatnaam en herinnert aan het Abeelbos dat op die locatie gelegen was.

Oppositiepartij Trots op Lendlee haalde – net als bij de voorlopige vaststelling van de namen – nog eens aan dat het spijtig is dat de gemeente geen vrouwelijke straatnamen in acht had genomen. “Hou daar in de toekomst alstublieft rekening mee”, klonk het.

