Bejaarde man (80) overleeft ongeval met tankwagen: “Mijn engelbewaarder reed duidelijk mee” Hans Verbeke

27 januari 2020

18u51 0 Lendelede Germain Decostere uit Lendelede prijst zich gelukkig dat hij nog leeft. Zaterdag werd zijn auto op de Westhoekweg in Poperinge ei zo na verpletterd door een kantelende tankwagen. “Ik kon op het nippertje nog wat uitwijken naar rechts”, vertelt de 80-jarige man. “Anders was ik morsdood geweest. En daar ben ik nog niet klaar voor.” (lacht)

Op weg naar zijn vriendin in Proven, reed Germain Decostere (80) uit Lendelede zaterdag nietsvermoedend op de Westhoekweg in Poperinge. “Het was rustig op de weg, er hing wat mist”, vertelt de man. “Plots zag ik hoe een vrachtwagen die uit de andere richting kwam, pardoes op een soort vluchtheuvel reed. De tankwagen begon te slingeren, het gevaarte kwam recht op mij af. Ik slaagde er in wat uit te wijken naar rechts en dat is mijn geluk geweest.”

Bijna platgedrukt

Door het slingeren verplaatste de lading melk zich in de tankwagen, waardoor die kantelde. De trekker werd meegesleurd. “Het achterste van de tankwagen plofte neer op de linkerkant van mijn motorkap, de voorruit en het dak”, weet Germain. “Alles werd min of meer platgedrukt maar de plek waar ik zat, bleef redelijk intact. De airbags floepten er aan alle kanten uit. Ik schoof vooruit maar bleef netjes zitten, dankzij het feit dat ik m’n veiligheidsgordel droeg. Dat doe ik trouwens altijd.”

Aanvankelijk geen pijn

De bejaarde automobilist was na de klap even groggy. “Ik bleef zitten. Noodgedwongen, want eigenlijk kon ik maar moeilijk uit m’n wagen. Enkele passanten stopten en hielpen me. Ik herinner me niet alles meer maar wel nog dat één van hen bijna voortdurend bij me is gebleven. Hij sprak de hele tijd met me, tot de hulpdiensten er waren.” Germain kon uiteindelijk zelf in de ziekenwagen stappen die hem naar het Jan Ypermanziekenhuis bracht. “Aanvankelijk voelde ik geen pijn. Maar die is er nu wel degelijk, aan mijn borstkas. De veiligheidsgordel heeft zich opgespannen en dat heb ik geweten. Ik had ook tal van snijwondjes in mijn gezicht, afkomstig van rondvliegend glas. Daardoor was ik helemaal bebloed. Maar het toonde eigenlijk erger dan dat het in werkelijkheid was.”

Straks weer een veilige wagen

Germain weet het nu al: zijn volgende wagen wordt opnieuw een veilig exemplaar. “Daar heb ik destijds bewust in geïnvesteerd omdat ik het belangrijk vond. Mijn Mercedes was twaalf jaar oud. Ik had er graag nog een jaar mee gereden maar dat zal niet lukken. De wagen is totaal verloren. Jammer, maar niet onoverkomelijk. Ik besef immers waaraan ik ontsnapt ben. Veel mensen zeggen me dat ik ongelooflijk veel geluk heb gehad. Zo voel ik het ook aan. De film van het ongeval speelt zich om de haverklap voor mijn ogen af. Het is een kleine nachtmerrie maar gelukkig lijdt m’n slaap er niet onder”, besluit de man.