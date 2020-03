Begrafenis van triatleet Kasper Lagae en rouwrit uitgesteld door het coronavirus LSI

13 maart 2020

13u14

Bron: LSI 13 Lendelede De zaterdagmiddag geplande begrafenis van de plots overleden triatleet Kasper Lagae (31) in Lendelede zal dan toch volledig uitgesteld worden door het coronavirus. De gouverneur van West-Vlaanderen hakte uiteindelijk de knoop door en verleende geen toestemming. De rouwrit van zondag vanuit Wevelgem was ook al naar een latere datum uitgesteld.

Aanvankelijk was nog gedacht dat met een beperking van het aantal zitplaatsen in de kerk en grote schermen buiten de plechtigheid toch zou kunnen plaatsvinden. Maar vrijdagnamiddag viel uiteindelijk het definitieve verdict: geen afscheidsplechtigheid. Een nieuwe datum is er nog niet. “

De rouwrit op de fiets van zondagnamiddag was al uitgesteld. Er zou vanuit Wevelgem naar de woonplaats van Kasper in Lauwe (Menen) worden gefietst om één minuut stilte te houden. Ook daar waren veel deelnemers verwacht.