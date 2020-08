Basisschool De Talententuin breidt uit met extra klassen Valentijn Dumoulein

27 augustus 2020

16u40 0 Lendelede Basisschool De Talententuin koestert dit schooljaar grote bouwplannen. Omdat de huidige accommodatie te krap wordt, komt er een extra verdieping met vijf klassen bovenop het huidige schoolgebouw. Op de speelplaats komt dan weer een nieuw sanitair blok in de vorm van een paviljoen.

Het is een jaar geleden dat de school zijn naam van Sint-Vincentius veranderde naar De Talententuin, een rechtstreeks gevolg van het feit dat ze voortaan tot de Prizma-scholengroep behoren. Vanaf september verwelkomt de school 150 kleutertjes en nog eens 300 lagere schoolkinderen. Na nieuwjaar, op een nog niet bepaalde datum, zullen zij twee werven op school zien verschijnen.

“We kampen al langer met plaatsgebrek en maken zelfs gebruik van twee containerklasjes”, zegt directrice Marie Maertens. “Om daar een antwoord op te bieden bouwen we dit schooljaar een extra verdieping op het schoolgebouw. Er komen vijf extra klassen voor de oudste kinderen van het lager onderwijs. Op die manier hopen we klaar te zijn voor de toekomst.” Op de speelplaats verdwijnen dan weer het sanitair blok en de speel-o-theek, waar kinderen in de speeltijd spelmateriaal kunnen ontlenen. “Het blok is verouderd en slopen we. Als alternatief komt er in het midden van de speelplaats een paviljoen dat onderdak aan het nieuwe sanitair zal bieden. Het dak wordt plat en kan bijvoorbeeld plaats bieden aan enkele picknickbanken waar je via een trap zal aan kunnen. Er zal in dat paviljoen ook plaats zijn voor een nieuw speelhuisje en uitleenbalie.”

Renovatie kleuterzaal

Beide werken starten na nieuwjaar. Een derde werf zal voor na dit schooljaar zijn, maar zit ook al in de pijplijn. Het betreft de renovatie van de kleuterzaal. “We vervangen er de vloer, het plafond en schrijnwerk en installeren nieuwe didactische en akoestische elementen”, zegt de directrice. “We willen er een knusse, polyvalente zaal van maken.”

Het ontwerp van alle werken is van architectenbureau Groep III uit Brugge.